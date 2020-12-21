Застройщик «Культбытстрой» оштрафован за нарушение сроков передачи жилья

В Октябрьском районном суде краевого центра рассмотрели гражданский иск к компании-застройщику «Культбытстрой». По версии истца компания несвоевременно устранила строительные недостатки и существенно нарушила сроки передачи объекта долевого строительства, что позволило потребителю в одностороннем порядке расторгнуть договор. Отметим, что краевое управление Роспотребнадзора выступало в суде с целью защиты прав потребителя.

Суд частично удовлетворил требования покупателя и взыскал с застройщика 6 027 964 рубля. Компания подала апелляцию в краевой суд, однако он оставил ранее принятое решение без изменения.