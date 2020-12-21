21 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Застройщик «Культбытстрой» оштрафован за нарушение сроков передачи жилья

Главная Общество
Красноярск
10:33 21 Декабря 2020
в красноярском крае, в красноярске, застройка, суд, строительство, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Октябрьском районном суде краевого центра рассмотрели гражданский иск к компании-застройщику «Культбытстрой». По версии истца компания несвоевременно устранила строительные недостатки и существенно нарушила сроки передачи объекта долевого строительства, что позволило потребителю в одностороннем порядке расторгнуть договор. Отметим, что краевое управление Роспотребнадзора выступало в суде с целью защиты прав потребителя.

Суд частично удовлетворил требования покупателя и взыскал с застройщика 6 027 964 рубля. Компания подала апелляцию в краевой суд, однако он оставил ранее принятое решение без изменения.   

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Повышение квалификации персонала Богучанская ГЭС продолжилось в 2020 году

Повышение квалификации персонала Богучанская ГЭС продолжилось в 2020 году

21 Декабря 2020 г.
Ежегодно увеличивается количество сотрудников, проходящих обучение
Новости Красноярска: На Таймыре полицейские и спасатели спасли двух местных жителей

На Таймыре полицейские и спасатели спасли двух местных жителей

21 Декабря 2020 г.
Операция была затруднена погодными условиями
Новости Красноярска: В Норильске открылся суперсовременный спорткомплекс «Айка»

В Норильске открылся суперсовременный спорткомплекс «Айка»

21 Декабря 2020 г.
«Норникель» вложил в проект 3,6 млрд рублей
Новости Красноярска: В Железнодорожном районе отключат холодную воду

В Железнодорожном районе отключат холодную воду

21 Декабря 2020 г.
Отключение состоится в 10:00
Новости Красноярска: На начавшейся неделе ожидаются сильные морозы

На начавшейся неделе ожидаются сильные морозы

21 Декабря 2020 г.
Особенно холодно будет на выходных
Новости Красноярска: В Красноярске умер главный прокурор Якутии

В Красноярске умер главный прокурор Якутии

20 Декабря 2020 г.
Олег Нарковский боролся с онкологией
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 330 жителей заболели коронавирусом

В Красноярском крае еще 330 жителей заболели коронавирусом

20 Декабря 2020 г.
Еще 14 человек скончались
Новости Красноярска: На Октябрьском мосту случилось ДТП с участием автобуса и фуры

На Октябрьском мосту случилось ДТП с участием автобуса и фуры

20 Декабря 2020 г.
За медицинской помощью обратились 7 человек
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» продолжает победную серию

Хоккейный «Енисей» продолжает победную серию

19 Декабря 2020 г.
На этот раз разгромлена кировская «Родина»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru