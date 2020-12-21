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В Норильске открылся суперсовременный спорткомплекс «Айка»

Главная Общество
Красноярск
10:10 21 Декабря 2020
в красноярском крае, норильск, спорт, никель, открытие, строительство, торжества, футбол, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Норильске открылся суперсовременный физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка». Инвестором выступила компания «Норникель», которая вложила в проект 3,6 млрд рублей.

Спорткомплекс представляет собой трехэтажное здание площадью более 10 000 квадратов. Вместимость спортсооружения составляет 2000 человек. Там можно заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном и другими видами спорта. Есть также тренажерные залы, кафе и другая инфраструктура.

«Айка» стала новым домом для мини-футбольного клуба «Норникель». В дебютном матче в день открытия новой арены хозяева выиграли 4:2 у команды КПРФ, действующего чемпиона России и лидера нового сезона.

«Пока матчи должны проходить при пустых трибунах. Но я уверен, что зрителям понравится «Айка». Идеальный паркет, отличные раздевалки — здесь все продумано для комфорта игроков и зрителей. Наш новый дом — одна из лучших в стране площадок для мини-футбола», — отметил 39-летний нападающий «Норникеля», призер чемпионатов мира и Европы Владислав Шаяхметов.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин, комментируя открытие комплекса, отметил важность спортивного и здорового образа жизни. «Создание возможностей для развития массового спорта было и остается приоритетом компании», — подчеркнул он.

По словам министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина, комплекс — важный подарок для города, в котором суровый климат и сложные условия труда придают занятиям спортом особую значимость.

Значимость «Айки» для развития массового спорта отметил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Без преувеличения можно сказать, что открытие нового спортивного объекта для жителей Норильска стало большим и долгожданным событием. Норильчане получили современный и востребованный комплекс. Благодарю всех, кто проектировал и строил «Айку». Благодарен и компании „Норникель“ за значимый подарок городу. Поддержка массового спорта — это инвестиции не только в спортивное будущее Норильска, но и в здоровье нации в целом», — говорится в его приветствии.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил норильчан с этим событием, подчеркнув, что создание современных комфортных условий для занятий физкультурой и спортом является одним из важных элементов гармоничного развития общества.

«В таких сложных климатогеографических условиях, как в Норильске и в других регионах нашей страны, создание подобных физкультурно-оздоровительных комплексов является непременным условием комфортного проживания граждан. Компания «Норильский никель», которую с Олимпийским комитетом России связывают очень давние партнерские и дружеские отношения, демонстрирует высокие стандарты социальной ответственности бизнеса. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса „Айка“, безусловно, является значимым событием для каждого норильчанина, для всех людей, которые любят и уважают спорт, но вместе с тем создает еще и новые возможности для занятия мини-футболом — одним из самых любимых видов спорта в нашей стране как на профессиональном, так и на любительском, массовом уровне», — говорится в приветствии главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Строительство «Айки» длилось два года. Здесь планируется проводить спартакиады предприятий «Норникеля», тренировки детских мини-футбольных команд города, игры чемпионата России по мини-футболу среди клубов суперлиги и матчи Кубка России.

Комплекс получил свое название по результатам народного голосования в честь белой медведицы Айки, которая в 70-х годах жила в квартире режиссера Норильской телестудии Юрия Ледина.

По материалам компании "Норникель"

Фото: "Норникель" 

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