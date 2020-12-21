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В Железнодорожном районе отключат холодную воду

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Красноярск
09:33 21 Декабря 2020
в красноярске, в красноярском крае, отключение воды, отключения, вода, ремонт, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сегодня в части домов Железнодорожного района произойдет отключение холодной воды. Там будет вестись ремонт трубопровода силами компании «Строймонтаж». Предполагается, что ремонтные работы будут вестись до вечера. Жителям рекомендовано сделать запас воды, кроме того, будет организован подвоз.  

Отключение состоится по следующим адресам: Свободный, 10, 12 и 14; 8 Марта, 5 и 6 (детский сад); Мечникова, 8, 10, 11 и 12; Демьяна Бедного, 11; Яковлева, 46, 57 и 59; Первых Пионеров, 13; Красномосковская, 64; Историческая, 111, строения 1-4.

Отключение состоится в 10:00, все работы должны быть закончены до 20:00.

Подвоз воды будет организован по следующим адресам:

Свободный, 10-12 с 14:00 до 14:30; Мечникова, 11 — Яковлева, 46 с 14:30 до 15:00; Яковлева, 57 — Мечникова, 8 с 15:00 до 15:30; Красномосковская, 64 с 15:30 до 16:00; Мечникова, 12 — 8 Марта, 5 с 16:00 до 16:30.

 

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