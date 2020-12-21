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На начавшейся неделе ожидаются сильные морозы

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Красноярск
07:07 21 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярский край придет сильное похолодание и настоящие сибирские морозы. Так, по прогнозу специалистов Гидрометцентра, сегодня в дневные часы ожидается -7…-9 градусов, однако в ночь на вторник резко похолодает до -17. Днем вторника, 22 декабря, синоптики обещают -13…-15, а также обильный снегопад. В ночь на среду столбик термометра покажет -21…-23 градуса. Днем среды немного потеплеет, температура составит -17..-19 градуса.

Пятница и вовсе станет самым холодным днем на предпоследней рабочей неделе. Синоптики прогнозируют -25 градусов и обильный снегопад. В ночные часы столбик термометра опустится до -34. Последняя суббота уходящего года будет солнечной и очень морозной. По прогнозам специалистов днем будет -29…-31.    

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