На начавшейся неделе ожидаются сильные морозы

В Красноярский край придет сильное похолодание и настоящие сибирские морозы. Так, по прогнозу специалистов Гидрометцентра, сегодня в дневные часы ожидается -7…-9 градусов, однако в ночь на вторник резко похолодает до -17. Днем вторника, 22 декабря, синоптики обещают -13…-15, а также обильный снегопад. В ночь на среду столбик термометра покажет -21…-23 градуса. Днем среды немного потеплеет, температура составит -17..-19 градуса.

Пятница и вовсе станет самым холодным днем на предпоследней рабочей неделе. Синоптики прогнозируют -25 градусов и обильный снегопад. В ночные часы столбик термометра опустится до -34. Последняя суббота уходящего года будет солнечной и очень морозной. По прогнозам специалистов днем будет -29…-31.