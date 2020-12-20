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В Красноярске умер главный прокурор Якутии

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Красноярск
22:22 20 Декабря 2020
в красноярском крае, красноярск, в красноярске, прокуратура, болезнь, смерть, якутия
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре скончался прокурор Якутии Олег Нарковский. Информация об этом появилась на официальном сайте Республики Саха.

Олег Нарковский последние несколько лет боролся с онкологией, однако не смог победить болезнь. Он умер в одной из красноярских клиник.

Свой путь по карьерной лестнице он начал именно в Красноярском крае – начинал службу в должности помощника районного прокурора, затем дорос до заместителя прокурора Красноярского края. После чего стал республиканским прокурором. По званию он был полковником. 

«Олег Нарковский был верным служебному долгу профессионалом. Он внёс достойный вклад в защиту и укрепление законности и правопорядка в нашем регионе», – сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

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