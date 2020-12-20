В Красноярске умер главный прокурор Якутии

В краевом центре скончался прокурор Якутии Олег Нарковский. Информация об этом появилась на официальном сайте Республики Саха.

Олег Нарковский последние несколько лет боролся с онкологией, однако не смог победить болезнь. Он умер в одной из красноярских клиник.

Свой путь по карьерной лестнице он начал именно в Красноярском крае – начинал службу в должности помощника районного прокурора, затем дорос до заместителя прокурора Красноярского края. После чего стал республиканским прокурором. По званию он был полковником.