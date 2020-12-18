Красноярский ресторатор призвал горожан ходить в кафе и рестораны

Красноярский ресторатор Денис Дубинников призвал горожан ходить в кафе и рестораны. Директор кафе «Заповедное» записал в Instagram обращение к подписчикам с просьбой поддержать ресторанный бизнес. Напомним, по последнему Указу губернатора Красноярского края Александра Усса, все заведения общественного питания теперь могут работать лишь до 21:00. 31 декабря и 1 января 2021 года они и вовсе должны быть закрыты.

«2020 год заканчивается. Все плачут и истерят. Я повода для паники не вижу, хотя наша ресторанная отрасль в числе самых пострадавших. Но все живы-здоровы, думаю, мы справимся. Но к вам, дорогие друзья, есть маленькая просьба – желательно до конца года помочь сфере общепита и кафе «Заповедное», в частности. Приходите до девяти вечера покушать или закажите доставку – привезу лично. Если вы не хотите в наше кафе – приходите в другие заведения. Мы сегодня очень сильно нуждаемся в помощи. Скоро все закончится и все будет хорошо. Лучшие времена уже на подходе», - заявил ресторатор.