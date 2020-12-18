Команда «Так-то» одержала победу в Кубке чемпионов КВН

Команда КВН «Так-то», представляющая Сибирский федеральный университет, стала обладателем Кубка Чемпионов-2020. Главная игра «Клуба веселых и находчивый» состоялась в столице, в Центральном академическом театре российской армии.

В финале красноярцам противостояла другая команда из Сибири – иркутский коллектив «Раисы». Заметим, в главной игре красноярцам должна была противостоять еще одна команда – кировская «Вятка», однако они пропустили мероприятие из-за болезни своего капитана.

В пресс-службе правительства края рассказали, что с учетом эпидемиологической ситуации зал был заполнен лишь на четверть, однако среди зрителей было немало сибиряков и игра получилась достаточно камерной.

По итогам четырех этапов игры красноярцы завоевали Кубок. А в прошлом году коллектив с берегов Енисея стал победителем Высшей лиги.

Фото: vk.com/kvnofficial