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Почти 600 тысяч жителей Красноярского края стали новыми пользователями Госуслуг в 2020 году

Главная Общество
Красноярск
15:02 18 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Почти 600 тысяч жителей Красноярского края стали пользователями Госуслуг в 2020 году, свои учетные записи подтвердили около 160 тысяч пользователей.

Рост количества регистраций в этом году связан с развитием онлайн-услуг в период ограничений из-за COVID-19. Многие жители региона получают государственные и муниципальные услуги на Региональном и Едином порталах госуслуг.

Отметим, что портал госуслуг Красноярского края направлен на предоставление региональными органами власти и органами местного самоуправления услуг в электронной форме.

На данный момент в электронном виде можно получить 266 услуг – например, получение выплат, изменение реквизитов по выплатам Управления социальной защиты населения, запись детей в школу или детский сад, отслеживание очереди в дошкольное учреждение.

Кстати, с помощью учетной записи Госуслуг можно принимать участие в жизни своего муниципального образования: оставить свой голос или подать инициативу. На платформе «Активный гражданин» 24ag.ru пользователи могут принять решение в актуальных для региона вопросах:
– выбрать общественные территории региона для благоустройства в 2022 году;
– ответить на вопросы об энергоэффективном образе жизни;
– поддержать ввод системы раздельного сбора мусора в своем муниципальном образовании;
– поделиться мнением о культурной жизни региона.

Для получения доступа к порталам и сервисам, подключенным к системе Госуслуг, необходимо зарегистрироваться и подтвердить учетную запись. Сделать это можно не выходя из дома, через сайты популярных банков или мобильные приложения при условии, что пользователь является клиентом банка.

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