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Завершена реконструкция трассы Обход Красноярска

Главная Общество
Красноярск
11:50 18 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Завершены работы на трассе Обход Красноярска в Емельяновском районе. Об этом рассказали в Instagram краевого министерства транспорта.

Напомним, ее закрывали на реконструкцию осенью прошлого года. Теперь проезжую часть расширили до 4 полос, заменили мост через Качуи смонтировали новое и современное освещение, также была реорганизована система ливневок. По замыслу краевых дорожников это позволит существенно сократить пробки и заторы.

Финансирование на реконструкцию выделялось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и на нее было потрачено 830 миллионов рублей. Теперь трасса официально введена в эксплуатацию.

 

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