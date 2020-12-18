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В Красноярске по социальным сетям и мессенджерам распространяют ложную информацию о COVID-19

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Красноярск
11:35 18 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали о фейковых сообщениях, которые распространяются по соцсетям и мессенджерам. Так, в сообщениях говорится, что на территории края вводится полный локдаун и режим самоизоляции, который был минувшей весной.

В сообщениях указывается, что с 28 декабря по 17 января 2021 года решением главы региона закрываются офисы, работающие с физическими лицами, школы, фитнес-центр, парикмахерские, многофункциональные центры и многое другое.

В Красноярске по социальным сетям и мессенджерам распространяют ложную информацию о COVID-19

Жителей региона призвали быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Напомним, ранее губернатор края Александр Усс ввел новые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.

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