В Красноярске по социальным сетям и мессенджерам распространяют ложную информацию о COVID-19

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом рассказали о фейковых сообщениях, которые распространяются по соцсетям и мессенджерам. Так, в сообщениях говорится, что на территории края вводится полный локдаун и режим самоизоляции, который был минувшей весной.

В сообщениях указывается, что с 28 декабря по 17 января 2021 года решением главы региона закрываются офисы, работающие с физическими лицами, школы, фитнес-центр, парикмахерские, многофункциональные центры и многое другое.

Жителей региона призвали быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Напомним, ранее губернатор края Александр Усс ввел новые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса.