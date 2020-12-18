В Красноярске оштрафовали организаторов концерта певицы ZIVERT

Компания «Гранд холл», которая специализируется на проведении концертов, оштрафована на 200 000 рублей. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Напомним, две недели назад, 4 декабря в концертном зале «Grand Hall Siberia» прошел концерт популярной певицы ZIVERT, после которого ведомство организовало проверку на предмет нарушения требований антивирусных мер и санитарного законодательства. На мероприятии зрителями не соблюдались социальная дистанция и масочный режим.

В результате проверки были заведены административные протоколы, которые переданы в суд. Решением Советского районного суда организаторам концерта назначен штраф в размере 200 000 рублей.