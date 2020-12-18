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Семьи с детьми получат дополнительно по 5 тысяч рублей

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Красноярск
10:42 18 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Во время 16-й традиционной предновогодней пресс-конференции главы государства Владимир путин заявил, что все семьи с детьми получат дополнительно по 5 тысяч рублей.

«Я перед тем как сюда прийти посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок - небольшой, скромный, но тем не менее. Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей» – заявил президент

Кроме того, он добавил, что процесс выплат будет проходить в обычном порядке, как это было ранее с другими выплатами: 10 000 рублей на каждого ребенка младше 16 лет.

Данный указ подписан, выплаты будут осуществляться через Пенсионный фонд России. Если же средства не придут автоматически, то можно будет обратиться в ведомство до 21 апреля 2021 года.

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