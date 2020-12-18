В краевом центре ожидаются теплые и снежные выходные

По прогнозу синоптиков предстоящие выходные порадуют жителей краевого центра теплой и снежной погодой. Однако вечером воскресенья начет холодать и ожидается морозная ночь.

Сегодня, в пятницу, в Красноярске столбик термометра в дневные часы покажет -4 градуса. В субботу обещается и вовсе -2. Днем воскресенья температура воздуха будут чуть ниже: -5 градусов.

Кроме того, специалисты Гидрометцентра рассказали, что в последний день недели возможен обильный снегопад.

Существенных заморозков в ночные часы на выходных не будет, однако вечером воскресенья температура воздуха опустится до минус 18.