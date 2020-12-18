Красноярцам предложили свежую форель к Новому году. В Назаровском рыбном хозяйстве 21 декабря начинаются продажи свежей радужной рыбы, которая специально выращивалась к главному празднику зимы.

Форель Назаровского хозяйства отличает стабильный вес в 1,7 – 2,2 кг., нежное красное мясо и отличный вкус без посторонних привкусов, что достигается подбором идеальных кормов.

Эта форель отлично подойдет для быстрого посола или запекания в духовке. Качество проверено Ассоциацией «Енисейский стандарт». Также в ассортименте хозяйства сомы и карпы.

Купить свежую форель можно в Назарово на самом предприятии и в магазине «Восточный», а также с помощью доставки от 10 кг.

Игорь Палкин, генеральный директор ООО «Назаровское рыбное хозяйство»:

«В красноярских магазинах есть турецкая и норвежская форель, а также местных производителей. В основном это заморозка. Где она хранилась, как хранилась? Плюс в каждом водоеме разные условия, используются разные корма. Наша форель отличается тем, что она растет на высококачественных импортных кормах, что придает рыбе отличный вид, цвет и вкус мяса. Все это доведено до идеала».

Отметим, что форель в хозяйстве растет в два этапа- к Новому году и к апрелю.

Подробную информацию о хозяйстве и его продукции можно получить по телефонам 8-963-955-29-38, 8 (39155) 5-37-73, а также в социальных сетях компании ВК, ОК, Инстаграм, официальном сайте.

По материалам ООО «Назаровское рыбное хозяйство»