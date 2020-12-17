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Красноярцы больше не услышат традиционных выстрелов с Караульной горы

Главная Общество
Красноярск
16:06 17 Декабря 2020
в красноярске, в красноярском крае, красноярск, общество, ремонт, военные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В администрации Красноярска приняли решение отказаться от ежедневной стрельбы в 12:00 из гаубицы с Покровской горы. В мэрии сочли это нецелесообразным, так как боеприпасы стоят больших денег. Ранее они поставлялись из склада военной части 74008, которая дислоцируется в поселке Каменка под Ачинском. Однако в прошлом году там взорвались оружейные склады. Поставки боеприпасов из других регионов городскому бюджету обойдутся дороже обычного.

Еще с 2001 года в краевом центре была заведена традиция в 12:00 стрелять из гаубицы с Караульной горы в Покровке. Однако в 2019 году ее отвезли на ремонт в военно-учебный центр Сибирского федерального университета, где она остается по сей день.

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