Красноярцы больше не услышат традиционных выстрелов с Караульной горы

В администрации Красноярска приняли решение отказаться от ежедневной стрельбы в 12:00 из гаубицы с Покровской горы. В мэрии сочли это нецелесообразным, так как боеприпасы стоят больших денег. Ранее они поставлялись из склада военной части 74008, которая дислоцируется в поселке Каменка под Ачинском. Однако в прошлом году там взорвались оружейные склады. Поставки боеприпасов из других регионов городскому бюджету обойдутся дороже обычного.

Еще с 2001 года в краевом центре была заведена традиция в 12:00 стрелять из гаубицы с Караульной горы в Покровке. Однако в 2019 году ее отвезли на ремонт в военно-учебный центр Сибирского федерального университета, где она остается по сей день.