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Прокуратура требует расселить аварийный дом в экстренном порядке

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Красноярск
12:21 17 Декабря 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, администрация, прокуратура, опасность, жилье, суд, жильцы, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура Октябрьского района краевого центра вынесла предписание с требованием в экстренном порядке расселить аварийный многоквартирный дом.

В ведомстве пояснили, что жилой дом расположен по адресу улица Калинина, 76 и представляет собой трехэтажное здание, построенное в 1960 году. Сейчас оно находится в неприемлемом техническом состоянии и существует риск обрушения здания.

Прокуратура требует расселить аварийный дом в экстренном порядке

Тем не менее, администрация Красноярска намерена расселить жильцов через 12 лет – в 2032 году.

Однако районный прокурор подал иск в суд и требует расселения жильцов и последующего сноса здания в 2021 году.

Фото: МИА "Россия сегодня", Яндекс.Карты 

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