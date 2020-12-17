Прокуратура требует расселить аварийный дом в экстренном порядке

Прокуратура Октябрьского района краевого центра вынесла предписание с требованием в экстренном порядке расселить аварийный многоквартирный дом.

В ведомстве пояснили, что жилой дом расположен по адресу улица Калинина, 76 и представляет собой трехэтажное здание, построенное в 1960 году. Сейчас оно находится в неприемлемом техническом состоянии и существует риск обрушения здания.

Тем не менее, администрация Красноярска намерена расселить жильцов через 12 лет – в 2032 году.

Однако районный прокурор подал иск в суд и требует расселения жильцов и последующего сноса здания в 2021 году.

Фото: МИА "Россия сегодня", Яндекс.Карты