Жители Солнечного записали обращение к президенту

Жители пятого микрорайона Солнечный в преддверии ежегодной пресс-конференции главы государства записали к нему обращение. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях, в группе микрорайона «Наш Солнечный».

«6 лет администрация не выкупает и не обменивает земельные участки, находящиеся в частной собственности, которые предназначены под дороги, школы, социальные объекты, детские сады», – говорится в тексте видеообращения

Напомним, летом прошлого года во время прямой линии на проблемы микрорайона Путину пожаловалась местная жительница и активистка Евгения Бессонова.

Фото: скриншот видеообращения vk.com/kras_sunny