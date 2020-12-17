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Жители Солнечного записали обращение к президенту

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Красноярск
11:52 17 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Жители пятого микрорайона Солнечный в преддверии ежегодной пресс-конференции главы государства записали к нему обращение. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях, в группе микрорайона «Наш Солнечный».

«6 лет администрация не выкупает и не обменивает земельные участки, находящиеся в частной собственности, которые предназначены под дороги, школы, социальные объекты, детские сады», – говорится в тексте видеообращения

Напомним, летом прошлого года во время прямой линии на проблемы микрорайона Путину пожаловалась местная жительница и активистка Евгения Бессонова.

Фото: скриншот видеообращения vk.com/kras_sunny

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