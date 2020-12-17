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Красноярские родители оценили питание детей в школах

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Красноярск
11:14 17 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сегодня для родителей красноярских школьников утро особое – они завтракали не дома или в кафе, а в столовых общеобразовательных учреждений, где учатся их дети. Проект «Завтрак с директором» стартовал в городе в июле этого года после того, как в стране заработал закон о бесплатном горячем питании для учеников с 1 по 4 классы. Цель проекта, организованном МАУ «Центр питания» – контроль качества пищи и продуктов и даже подачу блюд. Сегодня оценить его смогли родители, чьи дети учатся в школах № 144 в Солнечном и № 32 в Центральном районе.

«Мы приглашаем родителей для того, чтобы они сами прочувствовали вкусовое качество: как подают, как накрывают, чтобы они видели весь процесс. Сегодня мы провели два «Завтрака с директором» и услышали только положительные отзывы и даже, что особенно приятно, восхищение. Приятно было слышать от родителей, что они как будто вернулись в детство», - отметил директор МАУ «Центр питания» Сергей Брусников.

Отметим, что организаторы проекта, получая обратную связь, анализируют мнения учеников и родителей для дальнейшего улучшения школьного питания.

Красноярские родители оценили питание детей в школах

По словам директора школы №32 Татьяны Рудневой, в ее учреждении питание устроено по принципу цикличности. То есть подряд одно и то же не подают.

«Цикличное питание у нас разработано на 10 дней. Туда входят мясные, молочные блюда, витаминные напитки из наших сибирских ягод. Фрукты, хлебобулочные изделия. Такой формат завтраков с родителями – отличный способ, чтобы оперативно устранять недочеты. Ну и наши родители спокойны», - рассказала педагог.

Красноярские родители оценили питание детей в школах

Сейчас «Центр питания» совместно с поставщиками услуг занимаются разработкой нового цикличного меню. В этом им поможет Московский институт отраслевого питания. Новое меню должно появиться уже в следующем году. Оно будет учитывать климатические особенности региона, рацион школьников обогатится, например, йодсодержащими продуктами, а также появится диетическое меню.

Член родительского комитета школы №144 Светлана Цуканова рассказывает – дочь, приходя со школы, частенько просит приготовить именно те блюда и именно так, как было во время школьного обеда.

«Мама, а можно мне именно такую рыбку и именно под таким соусом. Нам в школе сегодня так делали. Это приятно, конечно. Ребенок у меня доволен. Тем более у нас не завтраки, а обеды с первым и вторым. Это прекрасно. Ни одной жалобы от дочери не слышала», - поделилась она.

Как рассказали в мэрии, в данный момент осуществляют поставку продуктов питания в 103 образовательных учреждениях три поставщика: ООО «РИЧ» отвечает за правобережье, ООО «Кулинар» и ООО «Развитие» - за учреждения левого берега. Сейчас в школах действуют два меню: основное и на выбор через раздачу.

Фото: МИА "Россия сегодня", архив Sibnovosti.ru, admkrsk.ru

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