В Красноярске закрылся популярный бар

В красноярском заведении «The Welcome Bar», на проспекте Мира, 78 объявили о временном закрытии. Это случилось после введения главой региона новых ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19. Так, с сегодняшнего дня все увеселительные заведения и общепит может работать только до 21:00, а 31 декабря и 1 января они вовсе они будут закрыты.

Накануне представители бара записали обращение, в котором позвали всех посетителей на прощальную вечеринку.

Напомним, это не первое заведение в краевом центре, которое закрывается после введения новых карантинных мер. Ранее закрылись заведения «Че Почём» и «ФЛЭТ».