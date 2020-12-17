17 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске закрылся популярный бар

Главная Общество
Красноярск
09:49 17 Декабря 2020
в красноярске, в красноярском крае, красноярск, бизнес, ресторанный_бизнес, ресторан, закрытие, ограничения, вирус, эпидемия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В красноярском заведении «The Welcome Bar», на проспекте Мира, 78 объявили о временном закрытии. Это случилось после введения главой региона новых ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19. Так, с сегодняшнего дня все увеселительные заведения и общепит может работать только до 21:00, а 31 декабря и 1 января они вовсе они будут закрыты.

Накануне представители бара записали обращение, в котором позвали всех посетителей на прощальную вечеринку.

Напомним, это не первое заведение в краевом центре, которое закрывается после введения новых карантинных мер. Ранее закрылись заведения «Че Почём» и «ФЛЭТ».  

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы больше не услышат традиционных выстрелов с Караульной горы

Красноярцы больше не услышат традиционных выстрелов с Караульной горы

17 Декабря 2020 г.
В мэрии решили сэкономить на закупке боеприпасов
Новости Красноярска: Прокуратура требует расселить аварийный дом в экстренном порядке

Прокуратура требует расселить аварийный дом в экстренном порядке

17 Декабря 2020 г.
Мэрия планировала расселить жильцов только в 2032 году
Новости Красноярска: Nordwind запускает новогодние рейсы до Питера

Nordwind запускает новогодние рейсы до Питера

17 Декабря 2020 г.
Они стартуют на следующий день после католического Рождества
Новости Красноярска: Жители Солнечного записали обращение к президенту

Жители Солнечного записали обращение к президенту

17 Декабря 2020 г.
Они пожаловались на отсутствие дорог и социальной инфраструктуры
Новости Красноярска: МегаФон дал возможность общаться при отрицательном балансе

МегаФон дал возможность общаться при отрицательном балансе

16 Декабря 2020 г.
Функция распространяется на внутрисетевые звонки
Новости Красноярска: Анатолий Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года

Анатолий Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года

16 Декабря 2020 г.
Такое решение принял Железнодорожный районный суд
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Умер один из пострадавших во вчерашнем происшествии на Парашютной

Умер один из пострадавших во вчерашнем происшествии на Парашютной

16 Декабря 2020 г.
Врачи продолжают бороться за жизнь второй пострадавшей
Новости Красноярска: В краевом центре ищут суррогатных рожениц, которые передали детей жителям Китая

В краевом центре ищут суррогатных рожениц, которые передали детей жителям Китая

17 Декабря 2020 г.
Гражданки Казахстана нарушили российские законы
Новости Красноярска: Как власти поддерживают бизнес во время пандемии

Как власти поддерживают бизнес во время пандемии

16 Декабря 2020 г.
Кредиты, льготы по аренде, государственные выплаты и обновление законодательства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru