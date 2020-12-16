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Сибирские святыни и рождественские подарки: в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»

Главная Общество
Красноярск
14:41 16 Декабря 2020
в красноярске, ярмарка, православие, выставка, священник, верующие, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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С 17 по 23 декабря 2020 года в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество», которая продолжает череду новогодних мероприятий в нашем городе. Это поистине долгожданное событие для многих красноярцев. Горожане смогут побывать на ней в преддверии главных зимних православных праздников –  Рождества Христова и Крещения Господня.

Сибирские святыни и рождественские подарки: в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»

По традиции, в эти дни все христиане выбирают и дарят подарки своим родным и близким. На зимней выставке будет представлен огромнейший выбор православных подарков, изделий ручной работы, а также монастырской продукции к праздничному столу. В Красноярск приедут представители более 130 монастырей и храмов из России и других стран.

На выставку привезут особо чтимые святыни красноярской земли. Все верующие красноярцы и гости города смогут увидеть их в отдельных залах, помолиться, поставить свечи.

Помимо этого, на выставке-ярмарке запланирована культурная и просветительская программа. Состоится VI Фестиваль духовной и патриотической песни «Сибирские купола», который объединит исполнителей, поэтов, музыкантов со всей Сибири. Гостей ждет: концерт-презентация фестивального аудио-диска «Сибирские купола», Открытие фотовыставки «МУЗЫКА И ВРЕМЯ», Презентация литературно-художественного альманаха «Затеси» и многое другое.

На выставке-ярмарке гостей ожидает богатый выбор православных товаров и сувениров: продукты Греции и Афона, ладан и масла из святых мест, колокольчики, нательные крестики, четки, календари, рождественские товары, православная литература от ведущих издательств и многое другое. Также на выставку привезут продукты монастырских и фермерских подворий, качественные белорусские деликатесы. В изобилии будет представлен текстиль и теплые вещи, которые можно купить для дома или в подарок: белорусский лен, тульский трикотаж, волгоградские пуховые платки, павлопосадские платки, чувашские валенки, турецкий хлопок и многое другое.

Сибирские святыни и рождественские подарки: в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»

Выставка-ярмарка «Сибирь православная. Рождество» проводится по благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона.

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход бесплатный.

Время работы:

17 – 23 декабря с 10:00 до 19:00

Организаторы – ВК «Красноярская ярмарка» и Красноярская Епархия.

По материалам выставочной компании «Красноярская ярмарка»

Фото: «Красноярская ярмарка»

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