В Красноярскстате рассказали о стоимости главного новогоднего салата

Специалисты Красноярскстата подсчитали среднюю стоимость салата «Оливье», который является одним из главных блюд праздничного стола.

В слагаемые статистики взяли стандартный ингредиентов – 4 яйца, 300 грамм вареной колбасы, полкилограмма картофеля, 200 грамм моркови, 500 грамм маринованных овощей (огурцы и горох), 100 грамм репчатого лука и 200 грамм майонеза. Анализ делался на основе ноябрьских цен в красноярских магазинах текущего и прошлого 2019 года.

Таким образом, салат «Оливье» обойдётся в 307 рублей 44 копейки, это на 8,7 % больше, чем в декабре 2019 года.

Специалисты-статистики отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого больше всего подорожали картофель (+40%), морковь (+24%), яйца (+14%).

Фото: МИА "Россия сегодня" и Красноярскстат