17 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярскстате рассказали о стоимости главного новогоднего салата

Главная Общество
Красноярск
11:11 16 Декабря 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, новый год, цены, цена, продукты, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Специалисты Красноярскстата подсчитали среднюю стоимость салата «Оливье», который является одним из главных блюд праздничного стола.

В слагаемые статистики взяли стандартный ингредиентов – 4 яйца, 300 грамм вареной колбасы, полкилограмма картофеля, 200 грамм моркови, 500 грамм маринованных овощей (огурцы и горох), 100 грамм репчатого лука и 200 грамм майонеза. Анализ делался на основе ноябрьских цен в красноярских магазинах текущего и прошлого 2019 года.

В Красноярскстате рассказали о стоимости главного новогоднего салата

Таким образом, салат «Оливье» обойдётся в 307 рублей 44 копейки, это на 8,7 % больше, чем в декабре 2019 года.

Специалисты-статистики отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого больше всего подорожали картофель (+40%), морковь (+24%), яйца (+14%).

Фото: МИА "Россия сегодня" и Красноярскстат

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: МегаФон дал возможность общаться при отрицательном балансе

МегаФон дал возможность общаться при отрицательном балансе

16 Декабря 2020 г.
Функция распространяется на внутрисетевые звонки
Новости Красноярска: Анатолий Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года

Анатолий Быков останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года

16 Декабря 2020 г.
Такое решение принял Железнодорожный районный суд
Новости Красноярска: Сибирские святыни и рождественские подарки: в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»

Сибирские святыни и рождественские подарки: в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»

16 Декабря 2020 г.
Мероприятие пройдет в МВДЦ «Сибирь»
Новости Красноярска: В Красноярском крае вступают в силу новые правила охоты

В Красноярском крае вступают в силу новые правила охоты

16 Декабря 2020 г.
С нового года появятся дополнительные ограничения
Новости Красноярска: Красноярцы сами определят места для благоустройства города

Красноярцы сами определят места для благоустройства города

16 Декабря 2020 г.
Проголосовать можно на портале «Активный гражданин»
Новости Красноярска: Продолжается кампания по вхождению предприятий в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

Продолжается кампания по вхождению предприятий в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

15 Декабря 2020 г.
Основная цель - повышение темпа роста производительности труда
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жителя краевого центра осудили на 9 лет за убийство собутыльника

Жителя краевого центра осудили на 9 лет за убийство собутыльника

16 Декабря 2020 г.
Мужчина направлен в колонию особого режима
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group реализует проект по замене силовых трансформаторов

Красноярская ГЭС компании En+ Group реализует проект по замене силовых трансформаторов

16 Декабря 2020 г.
Стоимость проекта - более 1 млрд рублей
Новости Красноярска: «Никакого праздника, ничего нельзя»: губернатор края внес новые ограничения на работу предприятий общественного питания

«Никакого праздника, ничего нельзя»: губернатор края внес новые ограничения на работу предприятий общественного питания

16 Декабря 2020 г.
Они существенно повлияют на празднование Нового года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru