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Как настроить тепло в домах без контрастов и дискомфорта?

Главная Общество
Красноярск
09:29 16 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В декабре 2020 года в Красноярске на отопление стали часто жаловаться жители района Телевизорного завода. Месяцем ранее этих потребителей переключили от двух котельных на теплоснабжение от более надежной и эффективной ТЭЦ-2. Так почему возникла проблема у местных жителей? Как оказалось, дело — во внутридомовых сетях.

Настраиваться под обстоятельства

В конце 2020 года вопрос с теплом особо остро встал в части Октябрьского и Железнодорожного районов, где в ноябре перешли на тепло от Красноярской ТЭЦ-2. Раньше дома здесь были запитаны от двух неэкологичных и малоэффективных котельных, которые закрыли по федеральной программе «Чистый воздух».

Почему у местных жителей возник вопрос с теплом? Сразу скажем, что ТЭЦ работает в штатном режиме — и тепла хватает всем потребителям. Другое дело, что при смене теплоисточника, как правило, меняются и параметры внутридомового оборудования. Специалисты СГК рассчитали новые настройки и передали в жилищные организации, которые обслуживают многоквартирные дома района Телевизорного завода, требуемые характеристики для регулирующих устройств. 

Но к началу декабря коммунальщики провели необходимые мероприятия только примерно в пятой части переключенного жилого фонда, что напрямую влияет на качество теплоснабжения в этой части города.

Как настроить тепло в домах без контрастов и дискомфорта?

Из-за особенностей системы теплоснабжения от низких температур страдают как раз в тех домах, где жилищные организации добросовестно перенастроили свое оборудование. За них тепло получают соседи, потребляющие ресурс по старым, повышенным параметрам. Тепловая инспекция СГК продолжает работу и добивается от управляющих компаний и товариществ собственников жилья перенастройки домового оборудования. Пока все дома не выполнят необходимые настройки, у специалистов не получится оптимально настроить систему для всего микрорайона.

Сбить, чтобы не свариться

Как многоквартирный дом получает тепло в условиях центрального отопления? При открытой системе теплоноситель от ТЭЦ по уличным теплосетям поступает в здание. Его «встречает» распределительный узел, от которого тепло расходится по батареям и кранам в квартирах. Теплоноситель проходит по кругу, остывает и через обратную трубу возвращается на станцию. В сильные морозы температура воды в магистральных сетях может достигать +120...+150 °С. Но это не значит, что такой кипяток должен поступать в краны и батареи. То есть температуру надо снизить до комфортных значений. Ведь перетопы приведут к дискомфорту в квартирах, повышенным счетам за тепло, износу и дефектам оборудования.

Как настроить тепло в домах без контрастов и дискомфорта?

В распределительных узлах у поступающего в дом тепла снижают давление, а также либо смешивают его с остывшей водой из обратной трубы, либо регулируют с помощью теплообменника. За это несет ответственность обслуживающая дом жилищная организация.

Цифры и железо

Процесс может быть выстроен автоматически, если в конкретной многоэтажке есть свой ИТП — индивидуальный тепловой пункт с современным цифровым оборудованием. Специалисты могут отлаживать его работу дистанционно, через интернет. Такое оборудование федеральное законодательство обязывает устанавливать в новостройках и старых домах после капитального ремонта. В большинстве зданий советской постройки сейчас тепло по-прежнему регулируют элеваторы — установленные в подвалах большие смесительные узлы.

Как настроить тепло в домах без контрастов и дискомфорта?

Там никакого digital нет, и оборудование нужно периодически подстраивать вручную. Комфортной температуры для жильцов коммунальщики добиваются за счет установки сопла и заслонок-шайб нужных диаметров.  Иногда и после установки сопла расчетного размера из-за индивидуальных особенностей планировки здания и состояния отопительной системы температура в помещениях отличается от нормативной. В таких случаях красноярским жилищным организациям нужно обращаться за помощью в тепловую инспекцию СГК. Представители компании согласуют изменение диаметра сопла.

За чем следить, куда звонить

Напомним основные мероприятия, которые должна выполнять жилищная организация, для того чтобы в доме было тепло: проводить каждое лето промывку и опрессовку труб в зданиях; регулярно получать от тепловых инспекторов оптимальные параметры для домового оборудования и при необходимости перенастраивать его; следить за состоянием теплоизоляции дома. Поэтому, когда ТЭЦ работают без перебоев и на городских сетях нет порывов, жильцам в случае некомфортных температур дома следует обращаться к своим коммунальщикам. Если там помогать отказываются, то нужно жаловаться в краевое отделение Росстройнадзора.

По материалам пресс-службы Сибирской генерирующей компании

Фото: СГК

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