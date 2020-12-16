В Красноярском крае вступают в силу новые правила охоты

В министерстве экологии и рационального природопользования рассказали о новых правилах и дополнительных ограничениях для охотников, которые вступят в силу с 1 января 2021 года. Проект рассмотрели на заседании охотохозяйственного совета.

Теперь увлекающимся добычей диких животных и птиц будет запрещено использовать тепловизоры и приборы ночного видения. Все световые устройства и петли будут подлежать дополнительному регламенту. Кроме того, будут пересмотрены принятые ранее сроки охоты и способы добычи зверей и птиц. Также теперь нельзя будет охотиться на некоторых воспроизводственных участках дикой природы, которые не входят в территорию ООПТ (особо охраняемая природная территория).

Основная цель всех изменений и нововведений – сохранение отдельных видов животных и птиц.

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали об усилении контроля за охотниками, которые грубо нарушают принятые правила.