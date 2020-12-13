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На предстоящей рабочей неделе похолодает до –27 градусов

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Красноярск
22:36 13 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В начале новой рабочей недели в краевом центре ожидается приятная зимняя погода с небольшими морозами. Так, по прогнозу синоптиков в понедельник и вторник, 14 и 15 декабря, температура воздуха в дневные часы составит -6…-8 градусов. В среду ожидается незначительное похолодание до 13 градусов со знаком «минус». Однако в ночь на четверг специалисты Гидрометцентра прогнозируют понижение температуры до -25…-27 градусов.

Самым холодным днем на неделе станет четверг. После морозной ночи в дневные часы установится на отметке -19…-21.

Отметим, что во все первые дни начинающейся недели ожидается небольшой снегопад и незначительный ветер – 2-5 метров в секунду.

В пятницу ожидается серьезное потепление – днем температура воздуха составит всего минус 10 градусов. Выходные также порадуют жителей краевого центра приятными зимними температурами.

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