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В краевом центре впервые установили импульсные дорожные знаки

Главная Общество
Красноярск
23:34 12 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске появилась новинка в виде импульсных дорожных знаков. Их установили накануне на въезде на улицу Брянская со стороны улицы Маерчака.

В администрации краевого центра рассказали, что на этих современных знаках есть специальная подсветка, которая горит огнями по цепочке с определенным интервалом и обозначает для автолюбителей прохождение опасного поворота. В мэрии подчеркнули, что данное место выбрано не случайно, так как на этой городской магистрали в любое время суток наблюдается оживленное движение.

Отметим, что технология «Умный поворот» впервые применена на дорогах краевого центра. Ранее эту интеллектуальную систему установили вдоль трассы, которая ведет из аэропорта в город.

Фото: КрУДор

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