Минусинск получит 50 млн рублей на реконструкцию городского парка

В следующем году в Минусинске стартует реконструкция городского парка. За победу в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды» город получил 50 млн рублей на ремонт общественного пространства. Власти запланировали ремонт велосипедных и пешеходных дорожек, создание лыжных маршрутов, а также монтаж систем освещения. Предусмотрены масштабные ландшафтные работы и посадка новых деревьев и кустарников. В рамках этого благоустройства проектировщики должны предусмотреть и расчистку русла реки Минусинки в границах парка, а также запланировать строительство пешеходных переправ.

«Парк будет развиваться и в последующие годы. По результатам опросов горожан, здесь нужно установить аттракционы, культурно-выставочные и музейные павильоны, организовать детские игровые зоны, площадки для активного отдыха и массовых мероприятий. Глава города подчеркнул, что эти планы удастся осуществить при условии поддержки краевого бюджета, вложений бизнеса, а также при активном участии учреждений культуры, спорта и молодежной политики, общественных объединений», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что в 2023 году Минусинск отметит 200-летие. Власти уже давно начали готовиться к этому празднику. В бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотрены затраты на подготовительные мероприятия.