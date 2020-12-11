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Жителя Ачинска будут судить за нанесение побоев женщинам

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Красноярск
13:13 11 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Дознаватели отдела полиции в Ачинске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в причинении телесных повреждений женщинам.

Еще в августе текущего года в дежурную часть полиции обратились несколько местных жительниц, которые рассказали, что стали жертвами незнакомого мужчины. Стражи порядка выяснили, что это был 34-летний местный житель, который из хулиганских побуждений пинал незнакомых ему женщин в область ягодиц.

На него было возбуждено уголовное дело по статье «Побои» и теперь мужчина может получить 2 года лишения свободы. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд т они будут рассмотрены по существу.

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