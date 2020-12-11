«КрасАвиа» в январе запускает рейсы из Красноярска в Новокузнецк и Кемерово

«КрасАвиа» анонсировала начало полетной программы из Красноярска в Новокузнецк и Кемерово с января 2021 года. Предварительные продажи билетов уже открыты. Из Новокузнецка в новогодние каникулы удобно будет добраться до горнолыжного курорта в Шерегеше. Помимо ручной клади в 5 кг и багажа до 20 кг, авиакомпания предоставляет пассажирам возможность бесплатного провоза ручной клади. Время в пути составит 1 час 45 минут. Первый рейс запланирован на 4 января. Цена билета фиксированная - 3200 рублей. Улететь в Новокузнецк можно будет два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Рейсы в Кемерово стартуют с 9 января еженедельно по субботам. Время полета также 1 час 45 минут

«С собой можно бесплатно взять 20 кг багажа и 5 кг ручной клади, цена билета от 2500 рублей. Для молодежи до 23 лет предлагается специальный тариф 1500 рублей», - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Отметим, что направления до Новокузнецка и Кемерово являются субсидируемыми.