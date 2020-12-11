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Лучшие товаропроизводители края получили награды всероссийского конкурса

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Красноярск
12:16 11 Декабря 2020
награды и премии, конкурс, продукция, предприятие
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В Красноярске наградили победителей федерального конкурса «100 лучших товаров России».  В этом году Красноярский ЦСМ по итогам регионального этапа рекомендовал к участию в конкурсе продукцию 13 предприятий. Из 23 заявленных товаров 9 получили звание лауреатов.

В очередной раз участником этой престижной программы стал Ачинский нефтеперерабатывающий завод (дочернее общество НК «Роснефть»).  Предприятие  представило на конкурс дизельные топлива.
В 2020 году в каталог лауреатов включено летнее дизельное топливо ЕВРО высшего экологического класса. Этот нефтепродукт по итогам рейтинга лауреатов отмечен дипломом «Золотая сотня».

Зимнее дизтопливо из Ачинска получило диплом (серебряная награда) конкурса. Почетными знаками отмечены и специалисты предприятия. Знаком «Отличник качества» награжден начальник цеха по товарно-сырьевому производству и отгрузке нефтепродуктов Геннадий Шмелев.

На предприятии отметили: сегодня все марки дизтоплива и автомобильного бензина производства Ачинского НПЗ имеют действующие дипломы этой престижной всероссийской программы качества. Согласно условиям программы, звание победителей сохраняется за лауреатами и дипломантами конкурса в течение двух лет, затем его необходимо подтверждать
Алексей Прошкин, главный инженер Ачинского НПЗ, подчеркнул:

«Выбирая номинантов для участия, особенное внимание мы уделяем бензинам и дизельному топливу: победы во всероссийских конкурсах – это независимая экспертиза качества, а значит, дополнительный стимул для автовладельцев остановить выбор именно на ачинском топливе», — заявил главный инженер.

Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, отметил, вручая награды:

«Замечательно, что всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» состоялся, несмотря на нынешнюю сложную эпидемситуацию. Этот конкурс позволяет не только выявить лучших в своём направлении, но и подать пример остальным предприятиям. Для края это отличная возможность повысить свой имидж и показать уровень развития бизнеса, а также стимул для развития экономики региона даже в период пандемии».

Фото: Ачинский НПЗ
По материалам Ачинского НПЗ

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