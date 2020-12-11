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Красноярскэнергосбыт помог детскому инклюзивному театру провести онлайн-премьеру

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Красноярск
12:14 11 Декабря 2020
театр, премьера, технологии, артисты, предприятие
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В Красноярске состоялась виртуальная премьера военной драмы «Ленинград» в обновлённой версии. Впервые он был показан в 2017 году. Спектакль поставил красноярский инклюзивный театр-студия «Открытые сердца». Финансовую поддержку театру оказал «Красноярскэнергосбыт» (входит в группу РусГидро). Средства были направлены на сценические декорации, реквизит и костюмы, а также на проведение интернет-трансляции.

Режиссером постановки выступил Василий Селюков. Роли исполнили юные актеры, школьники и студенты, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В драматической истории о мужестве жителей блокадного Ленинграда были использованы легендарные стихи Ольги Бергольц, Эдуарда Асадова. А музыкальное сопровождение составлено из произведений Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и других известных композиторов.

Юлия Смирнова, и.о. исполнительного директора ПАО «Красноярскэнергосбыт», отметила:

«Театр-студия «Открытые сердца» для детей с ограниченными возможностями здоровья делает уникальные и сложные постановки, которые никого не оставляют равнодушными. Юные артисты занимаются под руководством опытных педагогов и играют на высоком уровне исполнительского мастерства. Надеемся, что благодаря нашей поддержке круг поклонников студии «Открытые сердца» станет как можно шире».

Красноярскэнергосбыт помог детскому инклюзивному театру провести онлайн-премьеру

Чтобы соблюсти ограничения в период пандемии, было принято решение показать спектакль в формате телеверсии. Судя по высокому зрительскому интересу и отзывам публики, постановка понравилась: за первые дни показа ее посмотрели несколько сотен человек. Сейчас телеверсия спектакля «Ленинград» доступна по ссылке https://youtu.be/Pr88_extm_I

Следующим этапом сотрудничества театра и энергосбытовой организации станут новые работы. В совместных планах — премьера по повести А.С. Пушкина «Метель». Также будет существенно обновлен реквизит, декорации, пошиты новые театральные костюмы. Также предполагается, что спектакли будут сняты в телевизионных версиях. Всего в репертуаре театра более 10 постановок. А онлайн-трансляции, на создание которых также выделены деньги, повысят доступность спектаклей и расширят аудиторию детской театральной площадки.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»
По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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