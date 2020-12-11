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В Центральном районе оштрафовали более 350 красноярцев за нарушение масочного режима

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Красноярск
11:44 11 Декабря 2020
вирус, эпидемия, защита, полиция, проверка, штраф, штрафы, рейды, красноярск, в красноярске, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре продолжаются профилактические мероприятия и рейды со соблюдению противовирусных ограничений и предписаний. Так, рейдовые группы, в состав которых входят сотрудники полиции и Росгвардии, проверили более 3 400 объектов за три недели. Кроме того, был составлен 351 протокол на красноярцев, которые не соблюдали масочный режим. Все материалы по нарушениям превентивных противовирусных мер были собраны по семи организациям.

Также в администрации Центрального района отметили, что анализ результатов за три недели показал – максимальное количество нарушений было выявлено с 19 по 25 ноября, после этого их количество начало постепенно снижаться.

«Антирекорд был установлен 20 ноября, в пятницу – в этот день протоколы за нарушение масочного режима составили в отношении 39 красноярцев. Четыре из семи материалов на юридических лиц собрали 19 ноября. К началу декабря количество нарушений уменьшилось в несколько раз», - пояснили в районной администрации.

Такие мероприятия продолжатся на территории района как минимум до конца года. Не станут исключением и последние дни уходящего года.

Фото: vk.com/center_kras

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