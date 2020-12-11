Жители Красноярска сдали использованные шины на переработку

В администрации Свердловского района краевого центра рассказали об итогах акции по сбору ненужных шин и покрышек. На протяжении трех дней красноярцы могли сдать в переработку использованные шины.

В официальном паблике во «ВКонтакте» районной администрации рассказали, что за три дня было собрано около двухсот шин. К призыву участвовать в акции горожане отнеслись с энтузиазмом, некоторые обращались в администрацию с просьбой забирать шины по нескольким адресам. Сейчас все сданные покрышки будут увезены на переработку.

Фото: vk.com/sver_krsk