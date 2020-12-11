Ученики красноярский школы изготовили скворечники по заказу нацпарка «Столбы»

Ученики школы №24 изготовили 10 скворечников по заказу нацпарка «Столбы». В дирекции заповедной территории предъявили серьезные требования к домам для птиц: толщина стенок от 2 см, чтобы не повредили хищники, а также наличие откидывающейся крышки, чтобы наблюдать за развитием птенцов. По такой методике за птицами наблюдали в 60-х годах – ее автор Елена Михайловна Крутовская. Теперь с помощью таких скворечников сотрудники нацпарка будут наблюдать за развитием краснокнижных видов птиц.

«Изготовление такого скворечника – дело непростое, справятся только ребята с опытом, которые занимаются в нашем кружке не первый год. Важен навык работы с мягкими и твердыми породами дерева. Мы использовали три породы - кедр, сосна и лиственница. Продолжали работать, в том числе на удаленке. И примерно за учебный месяц выполнили заказ национального парка», - цитирует пресс-служба администрации города учителя технологии школы №24 Сергея Астраханцева.

Кроме этого, школьники изготовили 80 кормушек, которые передадут в управляющие компании, чтобы повесить в красноярских дворах.