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В Красноярском крае выплаты матерям-героиням увеличили с 15 до 100 тысяч рублей

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Красноярск
10:01 11 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В краевой закон о системе наград внесли изменения: теперь обладательницы знака «Материнская слава» будут получать повышенные выплаты. Ранее единовременная выплата для матерей-героинь, которые воспитывают семь и более детей, составляла 15 тысяч рублей. Теперь размер «премии» увеличили до 100 тысяч рублей. Изменения в закон вступят в силу через 10 дней со дня его опубликования и будет действовать для женщин, награжденных почетным знаком, в том числе и в этом году.

«В 2020 году награды вручены семи многодетным семьям из Минусинска, Тюхтетского, Уярского, Березовского, Тасеевского и Каратузского районов. Все они получат единовременную выплату уже в увеличенном размере. Помимо этой разовой материальной поддержки, семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в рамках нацпроекта «Демография» могут получить выплату на приобретение жилья», – отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

Отметим, что почетный знак Красноярского края «Материнская слава» присуждается не всем многодетным матерям, а только тем, кто прожил в регионе не менее 10 лет, а также ведет здоровый образ жизни, заботится о своих детях и является примером для окружающих.

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