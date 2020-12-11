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В Красноярский край идут 38-градусные морозы

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Красноярск
09:42 11 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют резкое понижение температуры по серверу центральных районов. Столбики термометров в пятницу, 11 декабря, местами опускались до -38°С в темное время суток, в дневные часы ожидается до -30…-34°С. В горах южных районов -30…-33°С.

В Красноярске 11 декабря облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем -11…-13°С.

В ночь на субботу, 12 декабря, в городе похолодает до -20°С, в светлое время суток термометры покажут -14°С, осадки сохранятся. В воскресенье, 13 декабря, ночью около -17°С, днем воздух прогреется до -10°С, небольшой снег.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе 30-градусные морозы придут в Красноярск.

Общество / НОВОСТИ
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