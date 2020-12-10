«ХВС для ГВС» или за что мы платим?

«Не могу найти в мобильном приложении счетчик на горячую воду, оба прибора учета на холодную! Как передать показания? В квитанции ГВС в двух строчках — я плачу за горячую воду дважды?» — с такими вопросами регулярно обращаются в СГК красноярцы. Обычно это жители новых домов с закрытой схемой горячего водоснабжения. Помогаем новоселам разобраться на конкретных примерах.

Подробности по ссылке: https://sibgenco.online/news/element/kholodnaya-voda-dlya-gvs-v-kvitantsii-razbiraemsya-s-zakrytoy-skhemoy-vodosnabzheniya-v-krasnoyarske/

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании