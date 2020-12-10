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31 декабря 2020 года в Красноярском крае останется рабочим днем

Главная Общество
Красноярск
14:28 10 Декабря 2020
праздники, работа, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае 31 декабря 2020 года останется рабочим днем. Праздничные и выходные дни закреплены в Трудовом кодексе РФ. Вносить в него изменения может только Федеральное Собрание. Региональные власти могут сделать 31-е декабря выходным при условии переноса этого рабочего дня на один из других выходных дней.

В тех субъектах Федерации, где воспользовались таким правом, перенесли рабочий день на последнюю субботу года - 26 декабря. В Красноярском крае этот день останется выходным. Это связано с рядом причин. В первую очередь, решение губернатора сделать 31 декабря нерабочим днем напрямую коснется лишь организаций и структур краевого подчинения. Для коммерческого сектора и муниципальных организаций это решение будет носить лишь рекомендательный характер. Последнее слово останется за работодателями.

Кроме того, бизнес, для которого этот год был особенно сложным в связи с пандемией коронавируса, должен иметь возможность полноценно работать накануне новогодних праздников – это скажется и на выручке, и на заработной плате сотрудников.

Жители края не должны терять часть последних предновогодних выходных, чтобы иметь возможность подготовиться к одному из главных праздников.

Отметим, согласно Трудовому кодексу РФ 31 декабря в любом случае станет сокращенным рабочим денем, поскольку предшествует официальному празднику.

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