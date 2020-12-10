Красноярцам стало доступно мобильное приложение «Госуслуги.COVID трекер»

Федеральное правительство запустило новое мобильное приложение «Госуслуги.COVID трекер». Приложение ищет и запоминает данные устройств с включенным Bluetooth, на которые оно установлено.

Если у кого-то, кто в данный момент находился рядом друг с другом, выявят в течение 14 дней COVID-19, программа уведомит пользователей смартфонов о рисках заболевания коронавирусом. На телефон поступит push-уведомление с датой контакта.

«Если же диагноз подтвердился у самого пользователя, необходимо анонимно сообщить об этом через приложение. Оно разошлет предупреждения о возможном контакте на все устройства из сохраненного списка. Все уведомления анонимные. В них говорится только о факте возможного контакта с человеком, который заболел коронавирусом, в конкретный день», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

В правительстве заверили, что персональные данные, локация, номер телефона не передаются иным пользователям приложения.

