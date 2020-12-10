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Коммунальщики на время ремонта ограничат движение в переулке Маяковский

Главная Общество
Красноярск
13:11 10 Декабря 2020
дороги, ремонт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация предупреждает водителей об ограничении движения в переулке Маяковский на правобережье. Участок улицы перекроют в четверг, 10 декабря. Коммунальщики будут проводить капитальный ремонт водопроводных сетей.

«Для обеспечения безопасности для транспорта будет закрыт участок переулка Маяковский длиной 40 метров в районе дома по адресу: ул. Щорса, 23», - пояснили в пресс-службе администрации Красноярска.

Водителям предлагают объезжать перекрытий участок переулка Маяковский по параллельным улицам. По предварительной информации, полностью восстановить движение коммунальные службы планируют до 24:00 25 декабря 2020 года.

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