Коммунальщики на время ремонта ограничат движение в переулке Маяковский

Администрация предупреждает водителей об ограничении движения в переулке Маяковский на правобережье. Участок улицы перекроют в четверг, 10 декабря. Коммунальщики будут проводить капитальный ремонт водопроводных сетей.

«Для обеспечения безопасности для транспорта будет закрыт участок переулка Маяковский длиной 40 метров в районе дома по адресу: ул. Щорса, 23», - пояснили в пресс-службе администрации Красноярска.

Водителям предлагают объезжать перекрытий участок переулка Маяковский по параллельным улицам. По предварительной информации, полностью восстановить движение коммунальные службы планируют до 24:00 25 декабря 2020 года.