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«Ростелеком» запускает услугу «Конструктор рекламы» для пользователей интерактивного телевидения

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Красноярск
10:02 10 Декабря 2020
сеть, оператор, услуги, сервис
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«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил новую услугу «Конструктор рекламы», благодаря которой корпоративные пользователи классического IPTV и Smart TV могут дистанционно управлять телевизорами, а также загружать и транслировать в сети собственные рекламные ролики. Наряду с трансляцией классического линейного контента у клиентов появляется возможность продвигать услуги и повышать информированность посетителей через единую телевизионную панель.

«Конструктор рекламы» предоставляется в качестве дополнительной услуги при подключении заказчиком интерактивного телевидения для юридических лиц. Для того чтобы начать пользоваться «Конструктором рекламы», не требуется установка дополнительного оборудования, достаточно просто оставить заявку на его подключение.

В условиях пандемии коронавируса в течение первого месяца после подключения «Конструктора рекламы» плата за услугу не взимается.

Удобный интерфейс уникального технического решения «Ростелекома» позволяет заказчикам самостоятельно управлять рекламным контентом наряду с трансляцией классического линейного контента. С помощью услуги «Конструктор рекламы» заказчик может управлять устройствами дистанционно, обеспечивая включение, выключение, перезагрузку, переключение каналов, а также регулировку звука.

«Конструктор рекламы» можно использовать для продвижения акций и специальных предложений во время трансляций спортивных матчей или музыкальных каналов в барах и ресторанах, для информирования клиентов о дополнительных услугах и выгодных предложениях в салонах красоты и спа-центрах. Кроме того, сервис позволяет  информировать сотрудников об итогах года и ключевых показателях компании, корпоративных мероприятиях в перерывах между трансляцией бизнес-каналов, текущей эпидемиологической обстановке, мерах профилактики в медицинских центрах, а также сообщать о важных событиях и предстоящих мероприятиях в образовательных учреждениях.

«Очевидные преимущества для заказчиков услуги “Конструктор рекламы” —увеличение выручки за счет трансляции рекламного контента, продвижение ценностей компании и бренда, а также повышение информированности и вовлеченности сотрудников или посетителей», — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента «Ростелекома» Денис Рябченков.

«Пандемия увеличила требовательность предпринимателей к цифровым продуктам, в том числе это коснулось и телевидения. Мы разработали инструмент, который позволяет бизнесу привлечь новых клиентов, а также увеличить средний чек благодаря размещению собственных рекламных роликов. Подключение услуги осуществляется на существующей у заказчика инфраструктуре IPTV и не требует инвестиций в оборудование, достаточно только вносить небольшой ежемесячный платеж», — отметил директор продуктового офиса «Телевидение для бизнеса» ПАО «Ростелеком» Михаил Попов.

«Мы развиваем наши цифровые сервисы и запускаем решения, помогающие наиболее пострадавшему в пандемию сегменту экономики — малому и среднему бизнесу», — сообщила руководитель направления «Интерактивное телевидение для юридических лиц» ПАО «Ростелеком» Анастасия Лабудина.

Узнать подробности и подключить услугу можно по телефону 8 800 200 30 00.

Фото: ПАО «Ростелеком»
По материалам ПАО «Ростелеком»

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