Министр транспорта Красноярского края провел онлайн-урок по правилам дорожного движения

Министр транспорта края Константин Димитров провёл онлайн-урок для учеников красноярской гимназии №2. Глава ведомства рассказал о средствах пассивной безопасности, о правилах дорожного движения пешеходов. Ученики начальных классов с удовольствием отвечали на вопросы министра и сами активно спрашивали его об особенностях работы министерства.
Занятие в дальнейшем должно помочь детям справиться с заданиями Всероссийской интерактивной олимпиады "Безопасные дороги". Олимпиада на знание основ ПДД стартовала на платформе @uchi_ru. Участвуют 85 регионов страны. Задания ориентированы на учеников начальной школы. Соревнование проходит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"В Красноярском крае, по данным дорожных полицейских региона, с начала года произошло 277 ДТП с несовершеннолетними. В прошлом году за аналогичный период аварий было больше – 297. Цифры показывают: безопасность дорожного движения, хоть и постепенно, но повышается. Работа, которая поднимает уровень знаний правил дорожного движения среди школьников, на самом деле эффективна. Однако просто выучить правила недостаточно, – подчеркнул Константин Димитров. – Повысить безопасность дорожного движения помогает и хорошее состояние дорог. Благодаря нацпроекту с 2019 года в крае отремонтировано 660 километров дорог. На каждом из объектов установили новые светофоры, знаки, обустроили островки безопасности, пешеходные переходы".