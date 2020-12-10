Министр транспорта Красноярского края провел онлайн-урок по правилам дорожного движения

Министр транспорта края Константин Димитров провёл онлайн-урок для учеников красноярской гимназии №2. Глава ведомства рассказал о средствах пассивной безопасности, о правилах дорожного движения пешеходов. Ученики начальных классов с удовольствием отвечали на вопросы министра и сами активно спрашивали его об особенностях работы министерства.

Занятие в дальнейшем должно помочь детям справиться с заданиями Всероссийской интерактивной олимпиады "Безопасные дороги". Олимпиада на знание основ ПДД стартовала на платформе @uchi_ru. Участвуют 85 регионов страны. Задания ориентированы на учеников начальной школы. Соревнование проходит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".