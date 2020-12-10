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МЧС разработало мобильное приложение с инструкциями о первой помощи

Главная Общество
Красноярск
09:01 10 Декабря 2020
спасатели, мчс, приложения, it-технология, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Мобильное приложение с инструкциями о первой помощи «Мобильный спасатель» разработало МЧС России. Задача ресурса – научить красноярцев оказать экстренную помощь пострадавшему до приезда спасателей. В приложении проработаны разные ситуации. Например, что делать, если ребенок порезал руку.

«Зачастую в таких ситуациях мамы теряются. Помочь сориентироваться может мобильное приложение, которое разработало МЧС России. Достаточно зайти в раздел «Первая помощь», далее кликнуть подраздел «Кровотечение», где вы увидите пошаговую инструкцию для каждого случая», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Если у пострадавшего ожог, необходимо перейти в раздел «Термические ожоги», где будет приложена инструкция в картинках. В МЧС отмечают, что приложение составлено доступно и интересно, чтобы было понятно каждому.

Также есть инструкции по помощи человеку с обморожением и в других чрезвычайных ситуациях.

«Зимой, в мороз, легко получить обморожение, катаясь на коньках или лыжах. В этих ситуациях также воспользуйтесь мобильным приложением, нажав на раздел «Оказание первой помощи», затем - «Обморожение», - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС по краю. 

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