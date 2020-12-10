МЧС разработало мобильное приложение с инструкциями о первой помощи

Мобильное приложение с инструкциями о первой помощи «Мобильный спасатель» разработало МЧС России. Задача ресурса – научить красноярцев оказать экстренную помощь пострадавшему до приезда спасателей. В приложении проработаны разные ситуации. Например, что делать, если ребенок порезал руку.

«Зачастую в таких ситуациях мамы теряются. Помочь сориентироваться может мобильное приложение, которое разработало МЧС России. Достаточно зайти в раздел «Первая помощь», далее кликнуть подраздел «Кровотечение», где вы увидите пошаговую инструкцию для каждого случая», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Если у пострадавшего ожог, необходимо перейти в раздел «Термические ожоги», где будет приложена инструкция в картинках. В МЧС отмечают, что приложение составлено доступно и интересно, чтобы было понятно каждому.

Также есть инструкции по помощи человеку с обморожением и в других чрезвычайных ситуациях.