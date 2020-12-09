МЧС: Контрафактные фейерверки продают в последние дни уходящего года

В преддверии нового года красноярские спасатели рассказали, как выбрать и запустить фейерверк. Покупать пиротехнику рекомендуют только в стационарных магазинах – таких в городе более 30.

У продавца должен быть сертификат соответствия с указанием класса опасности и инструкция по применению на русском языке

«В последнее время контрафакт встречается очень редко и в основном на «стихийных» рынках. Нерадивые продавцы стараются продать некачественный товар в последние дни уходящего года, поэтому мы всегда предупреждаем о том, что покупать пиротехнику следует только в специализированных магазинах»,- сообщил главный специалист управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Виктор Калюжин.

Запускать фейерверк важно с расстояния не менее 30 метров от зрителей. Важно, чтобы вблизи не было строений, деревьев и линий электропередач. В течение двух минут после запуска к коробкам лучше не подходить, не стоит наклоняться над ними. Запускать фейерверки следует только в трезвом состоянии, детям до 16 лет продажа пиротехники запрещена.