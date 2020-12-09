Юрий Швыткин: Благодаря проекту "Парта Героя" школьники узнают о подвигах своих земляков

Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия", инициатор федерального проекта "Парта Героя" Юрий Швыткин в День Героев Отечества рассказал о проводимой в Красноярском крае акции "О Героях былых времен".

"Сегодня в День Героев Отечества завершается акция "О Героях былых времен", в рамках которой в учебных заведениях Красноярского края открываются "Парты Героя", посвященные героям Советского союза, воевавшим в годы Великой Отечественной войны и родившимся в нашем крае.

К сожалению, пандемия внесла свои изменения в наши планы и в этом году торжественные открытия Парт были приостановлены, но несмотря на это, Парты Героя открывались в школах и лицеях в рамках классных часов или в формате онлайн", - рассказал инициатор проекта..

В Красноярском крае 115 Парт Героя посвящены Героям Советского Союза, информация о заслуженных людях и их героическом пути размещена на Парте вместе с QR-кодом со ссылкой на официальный портал с данными о героях, имеющих непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю Отечества, или являющимся героем нашего времени. Право сидеть за такой партой получают ученики за хорошую успеваемость или особые успехи в школьной жизни. Всего в этом году открывается 175 Парт Героя, посвященные заслуженным землякам.

"Акция полезна и важна для подрастающего поколения, ведь ребята узнают больше о своих земляках, проявивших свою доблесть и мужество на полях сражений Великой Отечественной войны. Всего в этом году открывается 175 Парт Героя, посвященные заслуженным землякам", - отметил Юрий Швыткин.

Проект «Парта Героя» реализуется в образовательных учреждениях в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Ранее партпроект выступил за расширение списка заслуженных деятелей, чьи имена могут быть представлены на «Парте Героя», и включить в него тех, кто не успел получить награду, но внес вклад в развитие страны. Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования.

Фото: "Единая Россия"

По материалам "Единой России"