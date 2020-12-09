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Более 20 тысяч родителей стали участниками акции службы занятости

Главная Общество
Красноярск
14:06 9 Декабря 2020
образование, родители, в красноярском крае, работа, профессия
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году в краевом родительском собрании «Выбор профессии – выбор будущего» приняли участие 569 общеобразовательных организаций региона. Традиционное мероприятие организовано специалистами службой занятости, а также психологами, представителями организаций профессионального и высшего образования, работодателями.

В ходе акции родителям рассказали о важности профессионального самоопределения с учетом кадровой потребности на рынке труда, востребованных профессиях, где их получить.

В некоторых территориях встречи проходили в очном формате с соблюдением противоэпидемических мер.

Так, в четырех школах Абанского района состоялись беседы с психологом на тему профессионального самоопределения. Для выпускников Шарыпово и Шарыповского района прошли ярмарки учебных и рабочих мест с участием Шарыповского строительного и Томского коммунально-строительного техникумов.

В онлайн формате в Идринском районе родителям рассказали об основах выбора профессии, ознакомили с результатами профориентационного анкетирования учащихся. В Зеленогорске представители электрохимического завода, Красноярской ГРЭС-2, ФМБА России КБ 42 и специального управления федеральной противопожарной службы рассказали, где обучиться и как попасть к ним в штат.

Подробнее о помощи в профессиональном самоопределении можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

 

фото: Агентство труда и занятости населения Красноярского края

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