За год на краевых трассах отремонтировали в два раза больше мостов

В этом году в крае дорожники отремонтировали 24 моста, что вдвое больше запланированного. На работу из регионального бюджета было выделено 566 млн рублей. Всего за год специалисты восстановили около 615 метров искусственных сооружений в 15 районах.

«При изначально запланированных 12 объектах, нам удалось провести ремонт 24 мостов. Из них 23 уже введены в эксплуатацию, на остальных работа завершится до конца года, – рассказал Сергей Гончаров, начальник отдела ремонта и содержания искусственных сооружений КГКУ «КрУДор». – Большой объем был выполнен в Богучанском районе. Там отремонтировано шесть деревянных мостов. В Большемуртинском районе привели в соответствие четыре аварийных деревянных моста. На всех сооружениях деревянные пролетные строения мы заменили на металлические, что значительно усилило их прочность и долговечность».

Помимо ремонта, проводилась реконструкция моста на 197-м км автодороги Епишино – Северо-Енисейский. Это последний мост с деревянным покрытием в данном направлении. Специалисты усилили опоры, полностью заменили пролетное строение. Мост стал сталежелезобетонный. Для удобства движения габариты расширены с 4,5 до 8 метров. Длина моста – 108 метров. На реконструкцию из краевого бюджета было направлено 214 млн рублей.

В следующем году в крае планируется отремонтировать еще три деревянных моста, завершить капитальный ремонт на четырех объектах, провести реконструкцию моста через Джебь в Курагинском районе и моста через Карнаевку в Мотыгинском районе. Кроме того, после ремонта будут введены в эксплуатацию 12 мостовых сооружений, переходящих с этого года.

С полным перечнем мостов, введённых в эксплуатацию в 2020 году, можно ознакомиться на официальном сайте управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.