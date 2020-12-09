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В Красноярске для переселенцев из аварийного жилья построили 18-этажку

Главная Общество
Красноярск
10:35 9 Декабря 2020
переселение, квартиры, жилье, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевой Минстрой сообщил о завершении строительства многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. 18-этажная высотка расположена на ул. Тимошенкова, 4. В доме 152 квартиры, 99 из которых получат переселяемые из ветхого и аварийного жилья красноярцы.

«Новоселам выдадут ключи в январе 2021 года после оформления всех необходимых документов. Квартиры с чистовой отделкой полностью готовы к проживанию. Дом построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», - сообщили в краевом министерстве строительства.

До 2025 года краевые власти обещают расселить из аварийного фонда 5916 человек в Красноярске. Под снос предназначены 236 аварийных и ветхих домов.

В Красноярском крае до 2025 года новое жилье должны получить 18,8 тысячи человек, которые сейчас проживают в 1021 аварийном доме. В бюджете на это заложено 19 млрд рублей.

Накануне стало известно, что федерация выделит дополнительное финансирование в размере полутора миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья жителей Красноярского края. Деньги предусмотрены федеральным национальным проектом «Жилье и городская среда» на период 2021-2022 годы.

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