Частный сектор Красноярска и Минусинска планируют переводить на экологическое отопление

В краевом правительстве обсуждают перспективу перевода частного сектора Красноярска и Минусинска на экологическое отопление. Сейчас в городах более 30 тысяч частных домов, отапливаемых углем. Они вносят значительный вклад в загрязнение воздуха бенз(а)пиреном.

При этом 60% домов оснащены печами и котлами с ручной подачей, выбросы по которым превосходят автоматические котлы до 12 раз. Суммарные выбросы от отопления в частном секторе Красноярска и Минусинска превышают 30 тысяч тонн в год, оценили в краевом правительстве.

«Согласно результатам испытаний минимальные выбросы дает бездымное топливо и сжигание переработанных древесных отходов. Эксперимент с использованием бездымного угля был проведен в период Универсиады-2019, специалисты зафиксировали снижение выбросов загрязняющих веществ. Наиболее экологически чистым, но в тоже время наиболее дорогостоящим является электрическое отопление», - добавили в правительстве.

Глава региона ставит задачу разработать сводный организационный план мероприятий для перевода частного сектора Красноярска и Минусинска на экологичные способы отопления. План должен быть сформирован до конца января 2021 года.