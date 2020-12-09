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Частный сектор Красноярска и Минусинска планируют переводить на экологическое отопление

Главная Общество
Красноярск
09:55 9 Декабря 2020
в красноярском крае, экология, теплоснабжение, топливо
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевом правительстве обсуждают перспективу перевода частного сектора Красноярска и Минусинска на экологическое отопление. Сейчас в городах более 30 тысяч частных домов, отапливаемых углем. Они вносят значительный вклад в загрязнение воздуха бенз(а)пиреном.

При этом 60% домов оснащены печами и котлами с ручной подачей, выбросы по которым превосходят автоматические котлы до 12 раз. Суммарные выбросы от отопления в частном секторе Красноярска и Минусинска превышают 30 тысяч тонн в год, оценили в краевом правительстве.

«Согласно результатам испытаний минимальные выбросы дает бездымное топливо и сжигание переработанных древесных отходов. Эксперимент с использованием бездымного угля был проведен в период Универсиады-2019, специалисты зафиксировали снижение выбросов загрязняющих веществ. Наиболее экологически чистым, но в тоже время наиболее дорогостоящим является электрическое отопление», - добавили в правительстве.

Глава региона ставит задачу разработать сводный организационный план мероприятий для перевода частного сектора Красноярска и Минусинска на экологичные способы отопления. План должен быть сформирован до конца января 2021 года.

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