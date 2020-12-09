9 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Грузовикам запретят ездить по путепроводу ул. Копылова на пересечении с ул. Профсоюзов

Главная Общество
Красноярск
09:27 9 Декабря 2020
ограничения, дороги, грузовики, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В администрации города предупредили о предстоящих ограничениях движения для большегрузов. С 11 декабря грузовики общей массой более 20 тонн не смогут проехать по путепроводу ул. Копылова на пересечении с ул. Профсоюзов.

«Решение связано с обеспечением безопасности дорожного движения. Соответствующие дорожные знаки «Ограничение массы» будут установлены на подъездах к путепроводу», - предупредили в пресс-службе мэрии.

Ограничение будет действовать до 10 декабря 2021 года. Напомним, что с 19 декабря городские власти готовят масштабные запреты для движения грузовиков массой от 3,5 тонн по Красноярску. На некоторых улицах движение будет ограничено круглосуточно, на других проезд разрешат с 22:00 до 6:00.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске для переселенцев из аварийного жилья построили 18-этажку

В Красноярске для переселенцев из аварийного жилья построили 18-этажку

9 Декабря 2020 г.
Дом расположен на ул. Тимошенкова, 4
Новости Красноярска: Частный сектор Красноярска и Минусинска планируют переводить на экологическое отопление

Частный сектор Красноярска и Минусинска планируют переводить на экологическое отопление

9 Декабря 2020 г.
Это электричество или бездымное топливо
Новости Красноярска: В сквере Чернышевского построят ледовый городок

В сквере Чернышевского построят ледовый городок

8 Декабря 2020 г.
Центральный район Красноярска украшают к Новому году
Новости Красноярска: На переселение из аварийного жилья жителей Красноярского края дополнительно выделят полтора миллиарда рублей

На переселение из аварийного жилья жителей Красноярского края дополнительно выделят полтора миллиарда рублей

8 Декабря 2020 г.
Это федеральные деньги
Новости Красноярска: Недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 27 миллионов рублей

Недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 27 миллионов рублей

8 Декабря 2020 г.
Дом должен был быть построен в Северном
Новости Красноярска: Компания «Сибагро» в Красноярском крае построила жилой дом для своих работников

Компания «Сибагро» в Красноярском крае построила жилой дом для своих работников

8 Декабря 2020 г.
В нем разместились 14 квартир
Новости компаний
08/12
Красноярский цемзавод планирует выпустить в 2020 году на 2% больше продукции, чем в 2019-м
08/12
В почтовых отделениях Красноярского края можно бесплатно вернуть онлайн-покупку
04/12
В Красноярском крае выросла популярность электронных уведомлений о вручении
02/12
Сбербанк и МФЦ расширили список оказываемых услуг в одном окне
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Полигон «Шинник» требуют исключить из федерального проекта «Чистая страна»

Полигон «Шинник» требуют исключить из федерального проекта «Чистая страна»

8 Декабря 2020 г.
Действия компании «Экоресурс» за гранью логики
Новости Красноярска: В Красноярске достроят проблемный дом на ул. 1-я Хабаровская

В Красноярске достроят проблемный дом на ул. 1-я Хабаровская

8 Декабря 2020 г.
Это объект застройщика-банкрота «Емельяновская слобода»
Новости Красноярска: Заместитель премьер-министра РФ Александр Новак поздравил РК «Красный Яр» с 30-летием первой победы в национальном чемпионате

Заместитель премьер-министра РФ Александр Новак поздравил РК «Красный Яр» с 30-летием первой победы в национальном чемпионате

8 Декабря 2020 г.
Левобережный клуб в 1990 году стал чемпионом СССР
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru