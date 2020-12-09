Грузовикам запретят ездить по путепроводу ул. Копылова на пересечении с ул. Профсоюзов

В администрации города предупредили о предстоящих ограничениях движения для большегрузов. С 11 декабря грузовики общей массой более 20 тонн не смогут проехать по путепроводу ул. Копылова на пересечении с ул. Профсоюзов.

«Решение связано с обеспечением безопасности дорожного движения. Соответствующие дорожные знаки «Ограничение массы» будут установлены на подъездах к путепроводу», - предупредили в пресс-службе мэрии.

Ограничение будет действовать до 10 декабря 2021 года. Напомним, что с 19 декабря городские власти готовят масштабные запреты для движения грузовиков массой от 3,5 тонн по Красноярску. На некоторых улицах движение будет ограничено круглосуточно, на других проезд разрешат с 22:00 до 6:00.