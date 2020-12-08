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В сквере Чернышевского построят ледовый городок

Главная Общество
Красноярск
17:31 8 Декабря 2020
новый год, праздник, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Центральный район Красноярска украшают к Новому году. Ледовый городок построят в сквере Чернышевского, там же установят и главную елку района.

На территорию общественного пространства уже завезли ледяные блоки, чтобы построить две горки, а также ледяные скульптуры, лабиринт с горками для малышей и тематическую фотозону.

Новогодние красавицы также монтируют на площади Революции и в Центральном парке. Там тоже запланированы ледяные скульптуры и горки.

Бизнесмены украшают к новому году витрины магазинов и заведений общепита в Центральном районе. В этом году к праздничному оформлению присоединилось еще больше организаций, отмечают в пресс-службе городской администрации.

«Есть мнение, что в связи с пандемией и украшение района, и установку елок можно отменить. Да, сейчас мы все находимся в очень сложных условиях. Однако это не означает, что нам нужно забыть об одном из самых любимых праздников детей и взрослых. Яркая иллюминация и интересные праздничные локации создают новогоднее настроение, а ведь даже наш иммунитет во многом зависит от позитивного настроя», – отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

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