В сквере Чернышевского построят ледовый городок

Центральный район Красноярска украшают к Новому году. Ледовый городок построят в сквере Чернышевского, там же установят и главную елку района.

На территорию общественного пространства уже завезли ледяные блоки, чтобы построить две горки, а также ледяные скульптуры, лабиринт с горками для малышей и тематическую фотозону.

Новогодние красавицы также монтируют на площади Революции и в Центральном парке. Там тоже запланированы ледяные скульптуры и горки.

Бизнесмены украшают к новому году витрины магазинов и заведений общепита в Центральном районе. В этом году к праздничному оформлению присоединилось еще больше организаций, отмечают в пресс-службе городской администрации.